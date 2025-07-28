ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Гвардиола шокирует заявлением: после "Манчестер Сити" может уйти из футбола на 15 лет

Понедельник 28 июля 2025 17:55
UA EN RU
Гвардиола шокирует заявлением: после "Манчестер Сити" может уйти из футбола на 15 лет Пеп Гвардиола (фото: Getty images)
Автор: Екатерина Урсатий

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в очередной раз подтвердил намерение приостановить тренерскую карьеру после окончания контракта с английским клубом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Гвардиола о завершении работы в "Манчестер Сити"

По словам 54-летнего испанца, его отдых может продлиться от нескольких лет до полутора десятилетий.

"После этого этапа с "Сити" я остановлюсь - это окончательно решено. Я не знаю, насколько: год, два, пять, возможно, даже пятнадцать", - поделился Гвардиола.

Напомним, что испанец стал самым титулованным наставником в истории клуба, завоевав 18 трофеев, среди которых шесть титулов Премьер-лиги и победа в Лиге чемпионов.

Контракт Гвардиолы с "Ман Сити" действует до лета 2027 года. Его нынешнее соглашение было продлено в ноябре 2024-го, и тогда специалист дал понять, что этот цикл станет завершающим для него в клубе.

Сложный сезон и год без трофеев

Несмотря на статус одного из самых успешных тренеров современности, прошлый сезон стал первым для Гвардиолы в "Сити", который команда завершила без единого трофея.

Клуб вылетел из Лиги чемпионов, а в чемпионате занял лишь третье место. Среди главных причин неудач - массовые травмы.

В частности, в сентябре команда потеряла обладателя премии "Золотой мяч" Родри из-за травмы правой передней крестообразной связки.

"Мы провели 13 или 14 матчей без побед. Такого никогда не было. Но это ставит все на свои места", - признался тренер.

Он также отметил, что в течение сезона часто слышал оскорбительные выкрики от болельщиков соперников.

"Тебя уволят утром. Они тебя уволят", - сказал Гвардиола.

"Нет ни одной другой профессии - архитектора, учителя, врача, журналиста... - где 60 000 человек просят тебя уйти", - добавил наставник.

Гвардиола: не чувствую себя неудачником

Пеп сохраняет спокойствие относительно результатов. Он отметил, что даже во время побед не считал себя особенным, а после неудач - не чувствует себя неудачником.

"Когда ты выигрываешь шесть титулов в Премьер-лиге, наступает момент, когда ты падаешь. Это человеческая природа. Это процесс, который должен был произойти, а когда это произошло, это зашло глубже, чем мы могли себе представить", - рассказал тренер.

"Сити" впервые с сезона 2012-13 годов вылетел из Лиги чемпионов, однако Гвардиола настаивает, что сезон не был провальным.

"В итоге мы вышли в финал Кубка Англии, финишировали третьими. Это не такой уж и плохой сезон", - добавил испанец.

Оптимизм относительно будущего клуба

Гвардиола убежден, что нынешние трудности пойдут на пользу команде.

"Если говорить от имени "Манчестер Сити", то скажу, что для нас это было очень полезно", - сказал он.

"Потому, что успех может сбивать с толку. Он не сбивал нас с толку много лет, но в этом году игроки получили много травм. Я думаю, что это будет очень полезным в течение следующих пяти или десяти лет. А в следующем году мы выступим лучше", - отметил Пеп.

Первый матч нового сезона Премьер-лиги "Манчестер Сити" проведет 16 августа против "Вулверхэмптона".

Также мы писали о детальном прогнозе искусственного интеллекта, относительно победителя АПЛ-2025/26.

А еще читайте в чем уникальность новой домашней формы "Манчестер Сити" на сезон 2025/26.

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер Сити Футбол Гвардиола
Новости
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку