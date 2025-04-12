Шок в Госдепе. Рубио требует писать доносы из-за "антихристианских взглядов", - Politico

Госсекретарь США Марко Рубио приказал сотрудникам сообщать о любых случаях проявления "антихристианских предубеждений" со стороны коллег, с указанием имени и детальных данных. Чиновники шокированы и озадачены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В указе, изданном американским президентом Дональдом Трампом, говорится о том, что рабочая группа встретится примерно 22 апреля, чтобы обсудить свои первоначальные выводы. В документе содержится призыв к сотрудникам Госдепартамента сообщать друг о друге с помощью анонимной формы.
"Сообщения должны быть максимально подробными, включая имена, даты, места (например, почтовое или внутреннее отделение, где произошел инцидент)", - говорится в телеграмме.
Документ был разослан в посольства по всему миру от имени госсекретаря Марко Рубио. Инструкции также были обнародованы в сообщении для всего департамента.
Чиновники Госдепартамента отреагировали на эту инициативу с шоком и тревогой, заявив, что даже если она была написана с добрыми намерениями, она основывается на ложном предположении, что департамент имеет антихристианские предубеждения. Они предупредили, что это может создать культуру страха.
Указ, изданный Трампом в феврале, обязывает все федеральные ведомства искоренить "антихристианские предубеждения" в правительстве.
Напомним, что в марте Трамп, выступая в Конгрессе, одним из своих достижений отметил, в частности, утверждение двух гендеров - мужского и женского. Это вызвало многочисленные протесты.
Кроме того, в рамках своей предвыборной кампании он заявлял, что в первую очередь вышлет около 2-3 миллионов нелегальных мигрантов, имеющих криминальную историю и говорил, что планирует запретить временно въезд в США мусульманам, чтобы предотвратить возможность попадания туда членов террористических организаций с целью проведения терактов.
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