На востоке жестко. Зеленский поблагодарил бойцов за успешные действия под Бахмутом

"Как и всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой.

Очень жестко на востоке - очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага - и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка - и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее, всех украинцев", - заявил он.

Президент поблагодарил украинских военных, которые сейчас на поле боя.

"Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто защищает позиции и сражается за Украину и своих побратимов! Спасибо всем, кто никогда не подводит того, кто рядом на позиции", - добавил он.

При этом он выразил особенную благодарность бойцам 92-й отдельной механизированной бригады.

"Сегодня особенно отмечу бойцов 92-й отдельной механизированной бригады - за успешные действия в районе Бахмута. Спасибо вам, ребята", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что россияне пытаются прорваться в центр Бахмута.

Кроме того, ранее Зеленский заявлял, что Россия несет многочисленные потери в боях за Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.