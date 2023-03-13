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На востоке жестко. Зеленский поблагодарил бойцов за успешные действия под Бахмутом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины сейчас очень жестко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Как и всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой.
Очень жестко на востоке - очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага - и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка - и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее, всех украинцев", - заявил он.

Президент поблагодарил украинских военных, которые сейчас на поле боя.

"Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто защищает позиции и сражается за Украину и своих побратимов! Спасибо всем, кто никогда не подводит того, кто рядом на позиции", - добавил он.

При этом он выразил особенную благодарность бойцам 92-й отдельной механизированной бригады.

"Сегодня особенно отмечу бойцов 92-й отдельной механизированной бригады - за успешные действия в районе Бахмута. Спасибо вам, ребята", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что россияне пытаются прорваться в центр Бахмута.

Кроме того, ранее Зеленский заявлял, что Россия несет многочисленные потери в боях за Бахмут.

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Владимир ЗеленскийБахмутВойна России против Украины