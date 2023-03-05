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С октября Россия нанесла 31 массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, - Минэнерго

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Украина, Воскресенье 05 марта 2023 00:58
С октября Россия нанесла 31 массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, - Минэнерго Фото: Россия 31 раз обстреляла объекты критической инфраструктуры (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С октября 2022 г. Россия провела 31 воздушную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Согласно сообщению, 14 из этих атак были массированными ракетными ударами, а еще 17 - атаками группами дронов-камикадзе. В результате были поражены ключевые энергетические объекты, такие как тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи данных. Часть генерирующих мощностей временно оккупировали нападающие.

"Из-за таких беспрецедентных в современной истории террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 млн. точек учета - это более 80% абонентов", - сообщил министр.

Однако, как отметил Галущенко, благодаря досрочному завершению ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативному восстановлению ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятным метеорологическим условиям, росту производства электрической энергии на ГЭС и увеличению генерации на солнечных электростанциях, уже 21 день подряд в энергосистеме обеспечивают баланс ограничений потребителей.

Напомним, что энергетики ДТЭК за прошедшие двое суток вернули свет в дома 21 населенного пункта Донецкой и Днепропетровской областей.

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