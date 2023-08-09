На востоке россияне пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти к Купянску, - Маляр

Ситуация на востоке

"По состоянию на сегодняшний день основным направлением наступления врага остается Купянское направление. Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, впрочем безуспешно. Оперативная ситуация сложная, но контролируемая.

Силы обороны Украины мужественно сдерживают там наступление врага", - написала Маляр.

Также армия РФ уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области.

Фото: РФ ведет безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области (deepstatemap.live)

По ее словам, цель врага на Купянском направлении - прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск.

"Интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высока. По некоторым позициям бывает по несколько изменений положения в день. Все необходимые решения для усиления нашей устойчивости оперативно приняты на месте командирами и командованием восточной группировки войск", - добавила замминистра.

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах. Враг постоянными штурмами делает попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево.

Ситуация на юге

На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, в направлении Урожайное, Приютное и Вербовое украинские бойцы имели частичный успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

В свою очередь россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское. Однако ВСУ не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций.

"И на востоке и на юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши силы обороны за эти дни существенно снизили наступательный и оборонный потенциал врага и не дают ему реализовать планы", - отметила Маляр.

Контрнаступление ВСУ на юге и востоке

По данным Генштаба ВСУ, на фронте в течение последних суток произошло более 30 боевых столкновений. При этом ВСУ продолжают наступательные операции по трем направлениям фронта - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому.

Украинские войска достигли локальных успехов в Запорожской области и к югу от Бахмута. Оккупанты в свою очередь атакуют вблизи Авдеевки, Марьинки и на Лимано-Купянском направлении.