ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На востоке возможны дожди и грозы, в других областях пригреет до +28: прогноз погоды на сегодня

Среда 18 июня 2025 07:00
UA EN RU
На востоке возможны дожди и грозы, в других областях пригреет до +28: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: на востоке возможны дожди и грозы, в других областях пригреет до +28 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 18 июня, на востоке страны возможны кратковременные дожди и грозы. На остальных территориях будет припекать до +28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

"Погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления, поэтому будет преобладать погода без осадков, лишь на востоке страны будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, поэтому там возможны небольшие кратковременные дожди и грозы", - пишет Укргидрометцентр.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +26 до +28 днем;
  • на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +23 до +26 днем;
  • на юге будет колебаться от +17 до +20 ночью и от +26 до +28 днем;
  • на востоке будет колебаться от +13 до +18 ночью и от +21 до +25 днем.

На востоке возможны дожди и грозы, в других областях пригреет до +28: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода на 18 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура в Киевской области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов, а днем - от +21 до +26. В Киеве ночью ожидается около +15, а днем - от +24 до +26.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение текущей недели в стране ожидается теплая погода, а на юге - настоящая жара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек
Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде