На востоке возможны дожди и грозы, в других областях пригреет до +28: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 18 июня, на востоке страны возможны кратковременные дожди и грозы. На остальных территориях будет припекать до +28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура в Киевской области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов, а днем - от +21 до +26. В Киеве ночью ожидается около +15, а днем - от +24 до +26.

"Погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления, поэтому будет преобладать погода без осадков, лишь на востоке страны будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, поэтому там возможны небольшие кратковременные дожди и грозы", - пишет Укргидрометцентр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение текущей недели в стране ожидается теплая погода, а на юге - настоящая жара.

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