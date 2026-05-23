На востоке Латвии дрон упал в озеро и сдетонировал: что известно

Около 8:00 в Государственную полицию поступило сообщение от местных жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис в Комбульской волости.

По словам полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские выехали на место и начали осмотр территории, где нашли обломки, которые, вероятно, принадлежат беспилотнику.

Зона осмотра оказалась большой, поэтому к работам привлекли дополнительные силы: отряд Государственной полиции с дроном, сотрудников Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ с лодкой, а также Национальные вооруженные силы.

Полиция призвала жителей не приближаться к месту происшествия и следить за официальной информацией.

Исполняющая обязанности премьер-министра Латвии Эвика Силиня заявила, что находится на связи со службами, которые работают в районе взрыва.

"Жду от служб как можно более подробной информации об обстоятельствах случившегося и дальнейших действиях. Призываю жителей следить за официальной информацией", - написала она в соцсети Х.

Очевидец Вадим Степанов, который в момент инцидента рыбачил на озере, рассказал Латвийскому радио (LSM), что видел падение аппарата. "Сначала подумал, что это "Кукурузник".

Потом посмотрел, что все-таки летит что-то меньшего размера. Звук у него был, как у мопеда.

Тогда понял, что что-то не так. Он пролетел над озером, развернулся назад, пролетел над островом, а потом у него выключился двигатель, и он ушел в пике в озеро и взорвался", - рассказал он.

По словам очевидца, он находился на расстоянии 1-1,5 километра от места падения.

Национальные вооруженные силы сообщили агентству LETA, что сенсоры не зафиксировали вхождение беспилотника на территорию Латвии, поэтому система массового оповещения SMS-сообщений жителям не отправляла.