На фракцію "Слуга народу" викликали глав Мінекономіки та Мінфіну

На засідання фракції "Слуга народу" викликали першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. На фракції обговорять проект закону №5600 щодо змін ставок оподаткування.

"Ми викликали на фракцію першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже і серед депутатів як представників суспільства", - заявив глава фракції Давид Арахамія.

Парламентар зазначив, що представники Кабміну повинні роз’яснити нардепам усі новації, передбачені цим документом.

"Це необхідно для формування спільної позиції фракції перед голосуванням у залі. Арахамія нагадав, що законопроект №5600 про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень ініціював Кабінет міністрів", - сказано у повідомленні.