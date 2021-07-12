На фракцію "Слуга народу" викликали глав Мінекономіки та Мінфіну
На засідання фракції "Слуга народу" викликали першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. На фракції обговорять проект закону №5600 щодо змін ставок оподаткування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СН.
"Ми викликали на фракцію першого віце-прем’єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка та міністра фінансів Сергія Марченка. Всі розуміють, що ця законодавча ініціатива є дискусійною у суспільстві, а отже і серед депутатів як представників суспільства", - заявив глава фракції Давид Арахамія.
Парламентар зазначив, що представники Кабміну повинні роз’яснити нардепам усі новації, передбачені цим документом.
"Це необхідно для формування спільної позиції фракції перед голосуванням у залі. Арахамія нагадав, що законопроект №5600 про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень ініціював Кабінет міністрів", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше глава комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що законопроект №5600 - не про підвищення податків для громадян. За його словами, закон усуває прогалини в оподаткуванні та ліквідує невмотивовані пільгові норми.
Як писало РБК-Україна, на початку липня парламент прийняв цей документ за основу.