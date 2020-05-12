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Шмигаль чекає від Німеччини і ЄС чіткий сигнал про європейське майбутнє України

Новини » Політика     12.05.2020 - 16:58
Шмигаль чекає від Німеччини і ЄС чіткий сигнал про європейське майбутнє України
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль і Меркель обговорили промисловий безвіз і приєднання до нової програми НАТО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Німеччина на чолі Ради ЄС дасть чіткий сигнал про європейське майбутнє України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз на урядовому порталі за підсумками його переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Повідомляється, що на переговорах Шмигаль запевнив, що європейська і євроатлантична інтеграція залишаються пріоритетом зовнішньополітичного курсу України.

"Сподіваюся, що ФРН під час головування в Раді ЄС у другій половині 2020 дасть чіткий сигнал щодо європейського майбутнього України", - сказав він.

Прем'єр також підняв питання про можливості отримання промислового безвізу з країнами Євросоюзу, а також приєднання України до Партнерства розширених можливостей НАТО.

Нагадаємо, в січні на форумі в Давосі президент Володимир Зеленський запропонував ЄС прийняти Україну замість Британії.

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити Європейський союз для України - просто прийняти Україну в Європейський союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення", - підкреслив президент.

Відзначимо, курс на вступ до Європейського союзу і НАТО закріплено в Конституції України.

Теги Новини України ГерманияАнгела МеркельДенис Шмигаль
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