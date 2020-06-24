ru
ua

Шмигаль вилетів в Івано-Франківську область через ситуацію з паводками

Новини » Надзвичайні події   

Прем'єр буде координувати діяльність органів влади

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вилетів у в Івано-Франківську область через наслідки негоди в області. Він буде координувати діяльність органів влади у подоланні наслідків паводків.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті", - написав Шмигаль.

Також на відео видно, що разом зі Шмигалем сідає в літак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зазначимо, що сьогодні вночі в західних областях були сильні зливи та оголошено червоний рівень небезпеки.

Нагадаємо, пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується сьогодні.

РБК-Україна писало, що синоптики попередили про повінь на заході України з 23 до 25 червня.

Додамо, на заході України оголосили червоний рівень небезпеки через негоду.

Автор: Анастасия Рокитна

► Клієнти "Волиньгаз Збуту" на 70% частіше почали використовувати чат-бот у Viber ► Іспанія відкриває кордони для туристів. України нема у списку
Читати всі новини