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Шмигаль: верифікація субсидій продовжиться, їх перепризначатимуть автоматично

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Київ, Середа 19 травня 2021 13:36
Шмигаль: верифікація субсидій продовжиться, їх перепризначатимуть автоматично Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верифікація субсидій в Україні продовжиться, щоб їх отримували тільки ті, кому вони дійсно потрібні. При цьому нові зміни дозволять автоматично їх перепризначати.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Верифікація субсидій триває, це справедливо і правильно, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує. Але нові зміни дозволять перепризначати субсидій без подачі відповідної заяви, за деякими винятками", - заявив Шмигаль.

За його словами, зміни стосуватимуться питання наявності декількох об'єктів житла.

"Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому якщо у вас є квартира в місті і будинок в селі, то це не завадить отримати допомогу. Так же само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності, ми підвищуємо розмір депозиту, який впливає на призначення субсидії", - зазначив прем'єр.

Він додав, що нова верифікація торкнеться невеликого відсотку одержувачів субсидій, у яких можуть бути тіньові доходи. Верифікація триватиме п'ять місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що отримувачам субсидій дозволять мати 100 тисяч гривень у банку і частину будинку в селі.

Детальніше про зміни читайте в матеріалі РБК-Україна "Депозит в банку і купівля валюти: за що з травня будуть позбавляти субсидій".

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