Шмигаль: верифікація субсидій продовжиться, їх перепризначатимуть автоматично
Верифікація субсидій в Україні продовжиться, щоб їх отримували тільки ті, кому вони дійсно потрібні. При цьому нові зміни дозволять автоматично їх перепризначати.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Верифікація субсидій триває, це справедливо і правильно, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує. Але нові зміни дозволять перепризначати субсидій без подачі відповідної заяви, за деякими винятками", - заявив Шмигаль.
За його словами, зміни стосуватимуться питання наявності декількох об'єктів житла.
"Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому якщо у вас є квартира в місті і будинок в селі, то це не завадить отримати допомогу. Так же само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності, ми підвищуємо розмір депозиту, який впливає на призначення субсидії", - зазначив прем'єр.
Він додав, що нова верифікація торкнеться невеликого відсотку одержувачів субсидій, у яких можуть бути тіньові доходи. Верифікація триватиме п'ять місяців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що отримувачам субсидій дозволять мати 100 тисяч гривень у банку і частину будинку в селі.
Детальніше про зміни читайте в матеріалі РБК-Україна "Депозит в банку і купівля валюти: за що з травня будуть позбавляти субсидій".