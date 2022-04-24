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Шмигаль: Україна і Польща посилять співпрацю в залізничній сфері. Підписано меморандум

Фото: прем'єр-міністри України та Польщі Денис Шмигаль і Матеуш Моравецький (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Володимир Костирін

Україна підписала з Польщею меморандум про посилення співпраці в залізничній сфері. Під документом поставили свої підписи прем'єр-міністр Денис Шмигаль і його польський колега Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Кабміну у Telegram.

За словами Шмигаля, в ході зустрічі з Моравецьким сторони обговорили відновлення України від наслідків російської повномасштабної агресії та війни.

"Після розв'язання РФ повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена", - зазначив прем'єр.

Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Зазначається, що це дозволить кардинально збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна хоче отримати частину заморожених золотовалютних резервів РФ протягом пів року.

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УкраїнаПольшаДенис Шмигаль