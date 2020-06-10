Шмигаль: ми сьогодні знаходимося на складному етапі економічної кризи

Шмигаль заявив, що травень та квітень були провалені з точки зору ВВП
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна знаходиться на складному етапі економічної кризи. Травень та квітень були провалені з точки зору ВВП.
Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".
"Ми глибоко просіли. Ми зараз знаходимося на етапі відновлення і тут питання як швидко ми відновимося. Чи буде це в другому кварталі, чи ми вийдемо на зростання в третьому кварталі цього року. Тому важкий період триває, непрості часи можливо ще попереду", - заявив він.
Втім, Шмигаль вважає, що Україна знаходиться в збалансованих умовах кредитно-грошової політики.
"Ми шукаємо, запровадили і продовжуємо запроваджувати механізми підтримки малого і мікробізнесу, який створює велику кількість робочих місць... Впевнений, що ми цей період пройдемо. Не просто, але ми розуміємо, як рухатися", - додав він.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.
Раніше повідомлялось, що одним із пунктів меморандуму з МВФ є продовження пенсійної реформи.
Автор: Анастасия Рокитна