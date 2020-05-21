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Зеленський запропонував зміни до Податкового кодексу

Новини » Політика     21.05.2020 - 19:01
Зеленський запропонував зміни до Податкового кодексу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент хоче деталізувати деякі пункти Кодексу

Президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з низкою пропозицій щодо змін у Податковий кодекс. Зокрема зміни стосуються визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній в зв'язку з підписанням закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

"Глава держави запропонував... розробити та внести до Верховної ради законодавчі ініціативи з метою впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень про обмеження, введені для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких і зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням у світі COVID-19) Також, на думку президента, має бути зменшено розмір штрафів за окремі незначні податкові правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Також президент просить забезпечити захист даних і інформації, одержаних органами контролю у податкових звітах українців за межами України. Зокрема, має бути встановлена кримінальна відповідальність за незаконне розголошення таких даних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 21 травня Зеленський підписав законопроект №1210 про спрощення адміністрування податків.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує змінити Податковий і Митний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про запобігання корупції.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийНалоговый кодексизменения
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