Шмигаль домовився з президентом Швейцарії про конференцію з відновлення України
Конференція з питань відновлення України пройде в швейцарському місті Лугано 4-5 липня. Домовленість була досягнута під час розмови прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля в Twitter.
"Обговорили наслідки російської агресії та економічну ситуацію в Україні. Подякував Швейцарії за постійну підтримку. Домовилися відновити роботу над #URC2022 і провести в липні конференцію з відновлення", - написав він.
Водночас Кассіс повідомив, що конференція пройде в Лугано 4-5 липня. На ній будуть обговорюватися гуманітарні та економічні питання.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.