ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шмигаль домовився з президентом Швейцарії про конференцію з відновлення України

Новость на русском →
Україна, Вівторок 12 квітня 2022 15:55
Шмигаль домовився з президентом Швейцарії про конференцію з відновлення України Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Конференція з питань відновлення України пройде в швейцарському місті Лугано 4-5 липня. Домовленість була досягнута під час розмови прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля в Twitter.

"Обговорили наслідки російської агресії та економічну ситуацію в Україні. Подякував Швейцарії за постійну підтримку. Домовилися відновити роботу над #URC2022 і провести в липні конференцію з відновлення", - написав він.

Водночас Кассіс повідомив, що конференція пройде в Лугано 4-5 липня. На ній будуть обговорюватися гуманітарні та економічні питання.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі