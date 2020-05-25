Шмигаль розповів, коли будуть готові зміни до Конституції по децентралізації

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розраховує, що зміни до Конституції у частині децентралізації влади будуть готові до липня. За його словами, корективи внесла коронакриза.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Коронакриза внесла свої корективи в усі плани, які у нас були. В ідеалі, хотілося б це зробити до виборчого процесу, до липня", - зазначив глава уряду.

Прем'єр також додав, що влада активно завершує реформу децентралізації, і найближчим часом буде сформований весь перспективний план областей, що дозволить переходити до наступного етапу, а саме виборчого процесу.

"На сьогодні у нас створено 1029 громад. Загальна кількість громад, які повинні бути створені, - 1300. Конфліктних - близько 110, тобто у 8% громад є напруга... Для такої глобальної реформи 8% напруги в громадах це прийнятний показник", - сказав Шмигаль.

Він додав, що зараз тривають дискусії з приводу субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою. За результатом дискусій експертна група повинна виділити три варіанти субрегіонального пристрої, які будуть передані в комітети і парламентський зал для прийняття рішення.

Нагадаємо, в різних регіонах України з 28 лютого почалися громадські обговорення законопроекту про зміни до Конституції України щодо децентралізації.

Як писало РБК-Україна, перший заступник голови фракції СН в Раді Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про децентралізацію влади буде напрацьований представниками фракцій ВР спільно з Кабінетом міністрів та Офісом президента.