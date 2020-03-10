Шмигаль провів переговори з командою МВФ щодо подальшої співпраці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з головою Фонду по Україні Роном ван Роденом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабміну.

Відомо, що участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська. Сторони обговорили подальші кроки двостороннього співробітництва.

Зокрема, Шмигаль наголосив, що новий український уряд налаштований на продовження співробітництва із МВФ.

"Першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні", - передає прес-служба уряду.

Прем'єр наголосив, що нова програма розширеного фінансування МВФ є вкрай важливою на даному етапі розвитку України.

"Під час розмови сторони також обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці", - додали в Кабміні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що переговори України і МВФ щодо нового кредиту затягуються у зв'язку з відставкою уряду Олексія Гончарука. Керівництво МВФ побоюється посилення впливу олігархів.

Крім цього повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що Україна отримає остаточне схвалення Ради директорів МВФ нової програми у першому півріччі 2020 року, однак не виключає і затримки.