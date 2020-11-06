За десятиліття ринку землі Україна може отримати 85 млрд доларів, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

За десятиліття ринку землі Україна може отримати 85 млрд доларів. Раніше цінність землі була занижена в рази.

Про це розповів глава уряду Денис Шмигаль.

"Земля: Україна недовикористала свій земельний потенціал на 85 млрд доларів США... За десять років внутрішній валовий продукт отримає до 85 млрд доларів від розвитку ринку землі та середня вартість за один гектар зросте фактично в п'ять разів", - сказав глава уряду.

Прем'єр підкреслив, що протягом 29 років цінність землі була занижена в рази.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Конституційний суд поки не приймав ніяких рішень щодо "земельного питання". Розгляд подання щодо конституційності закону про ринок землі продовжать на наступному пленарному засіданні.

Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що за час незалежності у країні вкрали 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель, а всього в країні такої землі 7 мільйонів гектарів.