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Україна має усі передумови для прозорого ринку землі, - Світовий банк

Україна, Вівторок 19 січня 2021 14:18
Україна має усі передумови для прозорого ринку землі, - Світовий банк
Фото: Всесвітній банк (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Світовому банку заявили, що Україна має усі передумови для запуску прозорого ринку землі. СБ та Євросоюз готові і надалі надавати технічну підтримку Україні для запровадження цієї реформи.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Провідний експерт Світового банку Клаус Дейнінгер відмітив, що в Україні є всі передумови для забезпечення прозорого ринку землі, що підвищить ефективність використання земельних ресурсів, забезпечить основу для розвитку сільського господарства, сільських територій та місцевого населення", - вказано у повідомленні.

При цьому заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив, що усі пріоритети Кабінету міністрів щодо подальшого впровадження земреформи поширюються і на 2021 рік, адже за пів року стартує ринок землі.

Нагадаємо, у листопаді глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що за десятиліття ринку землі Україна може отримати 85 млрд доларів. Раніше цінність землі була занижена в рази.

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