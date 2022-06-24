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Шмигаль закликав купувати українські товари

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає купувати саме українські товари, щоб підтримати економіку і армію в умовах війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"В умовах війни підтримати український бізнес - значить підтримати українську економіку і, відповідно, українську армію. Закликаю всіх купувати саме українські товари, використовувати українські матеріали, торгові мережі - віддавати пріоритет українській продукції. Це те, що кожен з нас може зробити, щоб наша економіка і держава були сильнішими", - зазначив Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін запустив програму "Старт в IT" для українців, які бажають перейти в сферу високих технологій.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль