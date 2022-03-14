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Шмигаль закликав негайно виключити Росію з Ради Європи

Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на екстреному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Він закликав делегації виключити Росію з ПАРЄ через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника уряду.

"Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи. Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим невиправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де життя людини є найвищою цінністю", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, російська делегація заявила, що тимчасово не буде брати участь у засіданнях ПАРЄ.

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