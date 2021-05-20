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Шмигаль представив главу Мінекономіки і дав йому перше доручення

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив команді Міністерства економіки нового керівника. Ним став Олексій Любченко.

Про це Шмигаль написав в своєму Telegram.

Він наголосив, що у новопризначеного міністра попереду багато завдань.

"Мінекономіки взяло на себе зобов'язання подати найбільшу кількість законопроєктів. Тому одразу дав доручення пану Любченку активізувати законопроєктну діяльність відомства", - розповів прем'єр-міністр.

Він також відзначив досвід Любченка, який, за словами прем'єра, "стане в пригоді для втілення важливих завдань".

Нагадаємо, сьогодні Олексій Любченко призначений першим віце-прем'єром - міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Відповідне рішення прийняла Верховна рада.

РБК-Україна писало, що 18 травня ВР підтримала відставку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.

Як розповіли в Офісі президента, приводом для відставки Петрашко став "дефіцит ініціатив, в тому числі в питаннях захисту української промисловості і підприємців під час коронакризи, а також претензії з боку парламентаріїв щодо недостатньої комунікації з міністерством".

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Новини України Денис ШмигальМіністерство економічного розвитку і торгівлі