Шмигаль пропонує провести зустріч Люблінського трикутника на рівні прем'єрів

Україна, Польща та Литва найближчим часом могли б провести зустріч Люблінського трикутника на рівні глав урядів. Це допоможе вивести співпрацю на новий рівень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з главою польського уряду Матеушом Моравецьким, передає РБК-Україна.

"Ми обмінялися думками про подальшу взаємодію урядів у рамках Кримської платформи, а також можливості українсько-польського співробітництва в інших регіональних форматах та ініціативах. Зокрема, нових якісних форм співпраці набуває Люблінський трикутник. Я запропонував провести найближчим часом зустріч глав урядів держав Люблінського трикутника, щоб вивести нашу тристоронню співпрацю на новий рівень", - зазначив Шмигаль.

Він також підтвердив готовність України стати частиною ініціативи "Тримор'я", яка сьогодні об'єднує тільки країни ЄС.

"Її члени вже неодноразово підкреслювали перспективи такої співпраці, і я вважаю, що такий формат допоможе Україні зблизити наші економіки і поліпшити наші відносини", - додав прем'єр.