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Шмигаль поскаржився на пасивний МВФ: про що йде мова

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Київ, Субота 10 вересня 2022 22:23
Шмигаль поскаржився на пасивний МВФ: про що йде мова Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (facebook com AcademyDTEK)
Автор: Олександр Мороз

В останні місяці Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відносинах з Україною поводиться пасивно. Сторони не можуть погодити нову програму фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на онлайн-зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Маючи лідерські політичні позиції від США, Європи, у нас досить пасивне ставлення від МВФ. Звичайно, ми працюємо з МВФ весь цей час, у нас були хороші відносини в 2014-2015 роках, коли почалася ця війна. Фонд по-лідерськи підтримував Україну, ми отримали 17 млрд доларів підтримки", - зазначив він.

За його словами, сьогодні ж співпраця з МВФ проходить абсолютно пасивно. Українська сторона передала всі документи і закликає партнерів активізуватися діяльність.

"Це дуже важливо, тому що МВФ є важливою опорою для подальшого руху нашої держави з нашими партнерами. Ми працюємо практично щодня з командою МВФ. Фонд виявив досить оперативну реакцію на початку повномасштабного вторгнення в березні, коли ми отримали дуже швидку допомогу. Зараз, на жаль, у нас відносні пробуксовки в підтримці МВФ", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна звернулася до МВФ із запитом про нову програму. Оскільки Києву потрібно покрити дефіцит бюджету і забезпечити макроекономічну стабільність.

До цього міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна, на що наша країна може розраховувати в новій програмі з МВФ.

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МВФ Денис Шмигаль
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