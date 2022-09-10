Шмигаль поскаржився на пасивний МВФ: про що йде мова

В останні місяці Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відносинах з Україною поводиться пасивно. Сторони не можуть погодити нову програму фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на онлайн-зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Маючи лідерські політичні позиції від США, Європи, у нас досить пасивне ставлення від МВФ. Звичайно, ми працюємо з МВФ весь цей час, у нас були хороші відносини в 2014-2015 роках, коли почалася ця війна. Фонд по-лідерськи підтримував Україну, ми отримали 17 млрд доларів підтримки", - зазначив він.

За його словами, сьогодні ж співпраця з МВФ проходить абсолютно пасивно. Українська сторона передала всі документи і закликає партнерів активізуватися діяльність.

"Це дуже важливо, тому що МВФ є важливою опорою для подальшого руху нашої держави з нашими партнерами. Ми працюємо практично щодня з командою МВФ. Фонд виявив досить оперативну реакцію на початку повномасштабного вторгнення в березні, коли ми отримали дуже швидку допомогу. Зараз, на жаль, у нас відносні пробуксовки в підтримці МВФ", - додав Шмигаль.