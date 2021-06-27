ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МОЗ назвали країни, які визнають українські паспорти вакцинації

Новость на русском →
Україна, Неділя 27 червня 2021 03:44
У МОЗ назвали країни, які визнають українські паспорти вакцинації Фото: також триває розробка сертифікатів для тих, хто вже перехворів. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Україна має попередню домовленість з Євросоюзом про синхронізацію сертифікатів вакцинації від коронавірусу. З іншими країнами, зокрема з США та Ізраїлем, необхідно домовлятися окремо.

Про це заступник голови МОЗ Ярослав Кучер в ефірі "Україна 24".

З наступного місяця планують запускати через додаток "Дія" видачу сертифіката для людей, які отримали дві дози вакцини.

"Я вчора отримав другу, протестував видачу міжнародного свідоцтва на собі, причому робив це в різних місцях, щоб перевірити, як це працює, - непогано працює", - сказав він.

За його словами, Дія буде синхронізована з системою E-Health. На кордоні з Євросоюзом потрібно буде показати прикордоннику QR-код. Він просканує його і перевірить наявність сертифіката.

Також триває розробка сертифікатів для тих, хто вже перехворів.

"Але з Ізраїлем, США та іншим країнами, які не в ЄС, треба буде домовлятися окремо. І цей процес вже триває, цим займається МЗС. Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі", - додав Кучер.

Нагадаємо, COVID-паспорта дозволять українцям подорожувати вже цього літа. Стало відомо, як вони працюватимуть для жителів нашої країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцина Вакцинація
NEWS
Зеленський поставив питання щодо України кандидатам на пост канцлера Німеччини
Зеленський поставив питання щодо України кандидатам на пост канцлера Німеччини
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун