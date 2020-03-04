Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль подав відповідну декларацію. Декларація Шмигаля опублікована в електронному реєстрі.

Згідно з поданою декларацією, Шмигаль володіє будинком і кількома ділянками у Львові і Львівській області, у власності дружини вказано автомобіль Land Rover Discovery Sport.

Минулого року Шмигаль отримав понад 2,2 млн гривень зарплати на Бурштинській ТЕС, майже 1 млн гривень за роботу консультантом від ДТЕК "Східенерго" і майже 230 тис. гривень за час роботи головою Івано-Франківської ОДА. Подружжя

зберігає готівкою 235 тис. доларів.

Нагадаємо, напередодні джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський запропонував призначити новим прем'єр-міністром нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаль.

Відзначимо, сьогодні заступник голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнко вже заявив, що кількох міністрів можуть допризначити наступного тижня. Він додав, що деякий час кілька міністерств будуть очолювати перші заступники.