Шмигаль про опалювальний сезон: питання на моєму контролі, він буде розпочатий вчасно

Шмигаль звернув увагу, що цього року опалювальний сезон в Україні був проведений без зривів та запізнень.

"Люди отримували тепло і гарячу воду, зокрема і в Новому Роздолі і в Новояворівську. Стосовно підготовки цього опалювального сезону: вона розпочата, введені відповідні розпорядження уряду", - сказав очільник уряду.

Глава Кабінету міністрів підкреслив, що цей опалювальний сезон буде розпочатий вчасно.

"Підготовка до опалювального сезону знаходиться на моєму контролі особисто і профільних міністерств - Міністерства розвитку громад і територій і Міністерства енергетики. Він буде розпочатий вчасно, у визначені законом терміни і без зривів, я вас у цьому запевняю", - заявив прем'єр.