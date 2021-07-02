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Шмигаль про опалювальний сезон: питання на моєму контролі, він буде розпочатий вчасно

Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Він підкреслив, що питання перебуває на його особистому контролі.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

Шмигаль звернув увагу, що цього року опалювальний сезон в Україні був проведений без зривів та запізнень.

"Люди отримували тепло і гарячу воду, зокрема і в Новому Роздолі і в Новояворівську. Стосовно підготовки цього опалювального сезону: вона розпочата, введені відповідні розпорядження уряду", - сказав очільник уряду.

Глава Кабінету міністрів підкреслив, що цей опалювальний сезон буде розпочатий вчасно.

"Підготовка до опалювального сезону знаходиться на моєму контролі особисто і профільних міністерств - Міністерства розвитку громад і територій і Міністерства енергетики. Він буде розпочатий вчасно, у визначені законом терміни і без зривів, я вас у цьому запевняю", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, Кабмін затвердив план заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходження.

Як писало РБК-Україна, 9 червня Шмигаль заявив, що уряд почав підготовку до наступного опалювального сезону. План передбачатиме всі деталі і відповідальність.

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отопительный сезонДенис Шмигаль