Шмигаль обговорив з МВФ виконання Україною "маяків" програми Stand-by

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні провів розмову з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером. Говорили, зокрема, про кредитування України.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Так, сторони обговорили процес провадження реформ, а також виконання Україною "структурних маяків", передбачених меморандумом МВФ за програмою Stand-by. Також Шмигаль подякував МВФ за підтримку України.

"Підтримка МВФ - це маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища та банківського ринку", - наголосив український прем'єр.

Крім того, Шмигаль сподівається, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Єврокомісією щодо надання чергового траншу макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду програми з МВФ.

Також РБК-Україна писало, що очільниця МВФ назвала умову для отримання Україною нового траншу допомоги.

Крім того, в уряді прогнозували, що наступний транш від МВФ Україна може отримати вже наприкінці 2020 або на початку 2021 року.