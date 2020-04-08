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Прем'єр не пропонував Раді кандидатури на посади міністрів, - Разумков

Новини » Політика     08.04.2020 - 04:39
Прем'єр не пропонував Раді кандидатури на посади міністрів, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За словами Разумкова, поки рано прогнозувати будуть розглядатися кадрові зміни в Кабміні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не звертався до Верховної ради з пропозиціями кандидатур на посади міністрів або іншими кадровими ініціативами. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав грава Верховної ради Дмитро Разумков, передаэет РБК-Україна.

За його словами, поки що рано прогнозувати будуть розглядатися кадрові зміни в уряді на позачерговому засіданні парламенту.

"Прем'єр-міністр України не звертався до Верховної ради з поданням на тих чи інших міністрів, кадровими пропозиціями або змінами. Тому сьогодні прогнозувати, що буде чи не буде розглядатися на позачерговому засіданні, поки що рано. Станом на сьогодні прем'єр-міністр ні офіційно, ні неофіційно до мене з такими пропозиціями не звертався", - сказав спікер.

Разумков зазначив, що перелік питань для розгляду на позачерговому засіданні буде винятковим і зрозумілим із звернення президента, якщо його буде ініціювати саме він, або з листа, підписаного щонайменше 150 депутатами.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков прокоментував інформацію про наявність конфліктів з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше РБК-Україна у своєму матеріалі "Маски зняті: чому Зеленський втрачає контроль над Верховною радою" писало, що "бліцкриг" Володимира Зеленського в парламенті провалився. "Слузі народу" минулого понеділка не вистачило своїх голосів, щоб прийняти хоча б одне рішення. Тільки після особистого втручання президента Рада призначила двох міністрів.

Відзначимо, 4 березня парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів, його керівником став Денис Шмигаль. Міністерства культури і інформаційної політики, освіти і науки, а також енергетики та захисту навколишнього середовища зараз очолюють виконувачі обов'язків.

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