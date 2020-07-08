Шмигаль: новий податок для малих фермерів - ідея передчасна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий податок для малих фермерів, над яким працюють у Верховній раді, є передчасним. Таким чином глава Кабінету міністрів прокоментував законопроект №3131.

Про це він сказав у ході засідання Кабміну.

"Хотів би повідомити про нашу позицію з приводу законопроекту №3131 про збільшення податків на гектар землі. Ця ідея на сьогодні передчасна. В умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримку від держави, підіймати орендну плату не зовсім коректно", - зазначив голова уряду.

Шмигаль запевнив, що через профільне міністерство і комітет Кабмін проситиме донести цю думку до парламентаріїв.

Нагадаємо, близько 40 народних депутатів від фракції "Слуги народу" і групи "Довіра" пропонують ввести новий податок для пересічних власників землі. Малих фермерів хочуть зобов'язати щороку платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.

Як писало РБК-Україна, парламенту пропонують знизити ПДВ для аграріїв, щоб боротися з "тіньовими" перекупниками.

Також повідомлялося, що уряд планує ввести мораторій на підвищення податків і зборів до наступного року.