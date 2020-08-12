Шмигаль назвав головні умови приватизації в Україні

Основними умовами приватизації державних компаній в Україні є створення робочих місць та інвестиції. При цьому не всі компанії будуть підлягати приватизації.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні близько 3 тисяч підприємств перебувають у власності держави.

"Головними умовами приватизації ми бачимо збільшення робочих місць, сплату податків і інвестиції", - заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що підприємства, які працюють у сфері національної безпеки, природної монополії та важливих соціальних процесів повинні залишатися підконтрольними державі.

"Мова йде про компанії на зразок "Нафтогазу" або "Енергоатому", - додав прем'єр.

Нагадаємо, в липні був проданий перший великий об'єкт приватизації - в ході аукціону ціна за столичний готель "Дніпро" піднялася в кілька разів і перевищила 1 млрд гривень.

Раніше також Шмигаль заявляв, що питання продажу української компанії "Мотор Січ" китайським інвесторам є геополітичним і воно буде вирішено в суді.