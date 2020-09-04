Шмигаль назвав курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік

В уряді не бачать жодних підстав для різкої зміни курсу долара до кінця 2021 року. Очікується, що курс до кінця року буде на рівні 27-28 гривень за долар.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Прем'єр також сподівається, що у наступному році з курсом долара також буде все добре. Він розповів, що в бюджеті на 2021 рік буде закладений курс долара на рівні 29 гривень.

"Є вже макропрогноз: там закладено ріст ВВП на рівні 4,6-4,7%, порядку -6% дефіцит держбюджету, курс валют закладається на рівні 29 гривень. Він навіть оптимістичніший за той, який маємо в цьому році", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві економіки прогнозували, що до кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 гривень й залишиться таким й у наступному році.

Суттєвих коливань курсу долара до кінця року не очікують й в Національному банку України, але у разі нестабільності НБУ буде втручатися в ситуацію на валютному ринку.