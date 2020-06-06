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Шмигаль: кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду

Новини » Політика     06.06.2020 - 18:09
Шмигаль: кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За тиждень зареєстровано більше 5 тисяч ФОП і майже тисяча підприємств

В Україні кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців фактично повернулося до докризового періоду. За минулий тиждень було зареєстровано понад 5 тисяч нових ФОПів.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що за тиждень було зареєстровано майже тисяча нових підприємств.

Прем'єр нагадав, що Кабінет міністрів оновив програму кредитування "5-7-9%", знявши адміністративні бар'єри, а ставка рефінансування буде знижена фактично до 0%.

Він також додав, що уряд подав у Верховну раду законопроект, який запустить програму "Нові гроші" для українських підприємців.

Лише на різні програми кредитування бізнесу уряд закладає приблизно 10 млрд гривень.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон, який повинен усунути податкову дискримінацію для ФОП.

Крім того, в Україні продовжили дію податкових пільг на період карантину для підприємців.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України предпринимателиДенис Шмигаль
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