Шмигаль про карантин: не припускаємо, що треба буде знову вводити повний локдаун

Україна поки що йде за тим сценарієм виходу з карантину, який прогнозували вчені та медики і поки мова не йде про те, що в країні треба буде знову вводити повний локдаун. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що наступний етап виходу з карантину буде запроваджено тоді, коли кількість хворих буде зменшуватися протягом певного періоду. Поки мова не йде про те, що в країні треба буде знову вводити повний локдаун.

"Ми говоримо про адаптивний карантин. Якщо будуть локальні захворювання в тому чи іншому місті - ми вводимо карантин локально там, де виникають спалахи. Так буде жити увесь світ, поки не знайде вакцину", - пояснив прем'єр.

Він також зазначив, що про будь-які точні дати теж мова поки не йде.

Нагадаємо, уряд України планує продовжити карантин і після 22 травня.

Зазначимо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. У МОЗ фіксують спад нових випадків коронавірусу другий день поспіль. Вчора було 416, а сьогодні 375.

Додамо, що комісія МОЗ проведе розслідування причин високої кількості хворих коронавірусом в Чернівецькій області.