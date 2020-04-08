Шмигаль: карантин, скоріше за все, буде продовжено до травня

Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що у травні за умов позитивної динаміки буде запущена економіка України за визначеним планом.

"Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде до встановленого 24 квітня. Можливо, скоріш за все буде продовжений до початку травня місяця. В травні за умов позитивної динаміки ми запустимо економіку України за визначеним планом…", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що про послаблення карантину в Україні можна говорити не раніше травня. При цьому він додав, що говорити про послаблення можна лише у разі, якщо буде спостерігатися зниження захворюваності.

Крім того, під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського було домовлено, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

Додамо, що станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 заражених коронавірусом. Зокрема, за минулу добу зафіксували 206 нових випадків COVID-19 і ще 7 смертей.