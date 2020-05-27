Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає відновлення роботи Комісії з захисту бізнесу при уряді. Глава Кабміну провів зустріч з представниками бізнес-кіл Німеччини за участі посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен.

Про це повідомляє урядовий портал.

Під час зустрічі прем'єр подякував всім інвесторам, що представляють німецький бізнес та вкладають гроші в Україну.

"Ми готові до співпраці, абсолютно відкриті. Ми реформуємо нашу економіку, нашу сферу регулювання бізнесу, сподіваємось що умови з кожним роком будуть ставати все краще і краще, і німецький бізнес буде це відчувати", - підкреслив він.

Вказано, що німецький бізнес звернув увагу на такий інструмент захисту інвесторів як Комісія з захисту бізнесу при уряді.

"Якщо ви вважаєте, що потрібно відновити роботу комісії, давайте її відновимо. Але не хочеться вірити, що у нас бізнес треба захищати. Я прибічник того, щоб системно вирішувати проблеми", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, КМУ представив програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії коронавірусу COVID-19, яка, зокрема, спрямована на підтримку бізнесу.

Як писало РБК-Україна, в Україні діють податкові пільги через карантин: допомогу по частковому безробіттю дозволили отримувати і підприємцям.