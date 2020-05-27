Робочі місця і підтримка бізнесу: представлено програму стимулювання економіки

Кабмін показав програму стимулювання економіки під час коронакризи
Кабінет міністрів України представив програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії коронавірусу COVID-19. Програма спрямована на підтримку бізнесу та створення робочих місць.
Відповідна презентація пройшла на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.
На презентації було заявлено, що Програма передбачає впровадження заходів для стабілізації і сталого розвитку економіки, а також зростання зайнятості населення.
Як уточнив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передбачена реалізація близько 230 заходів, більшість з яких вже введено.
"Ініціативи спрямовані на покращення доступу до фінансів, доступу до ринків, вдосконалення регулювання, сприяння модернізації, сталого розвитку галузей і боротьбу з безробіттям", - додав він.
В програмі міститься три розділи:
Відзначимо, на даний момент повна версія програми не готова. Вона буде оприлюднена після доопрацювання найближчими днями.
Нагадаємо, станом на травень кількість офіційних безробітних в Україні перевищила півмільйона осіб, це майже на половину більше, ніж навесні минулого року.
Зазначимо, в Україні діють податкові пільги через карантин - звільнили від податків доплати медикам, допомогу по частковому безробіттю, а також підприємцям дозволили отримувати таку допомогу.
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Автор: Данила Крамаренко