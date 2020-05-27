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Робочі місця і підтримка бізнесу: представлено програму стимулювання економіки

Новини » Коронавірус     27.05.2020 - 14:42
Робочі місця і підтримка бізнесу: представлено програму стимулювання економіки
Фото: уряд обіцяє підтримку бізнесу (РБК-Україна)

Кабмін показав програму стимулювання економіки під час коронакризи

Кабінет міністрів України представив програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії коронавірусу COVID-19. Програма спрямована на підтримку бізнесу та створення робочих місць.

Відповідна презентація пройшла на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

На презентації було заявлено, що Програма передбачає впровадження заходів для стабілізації і сталого розвитку економіки, а також зростання зайнятості населення.

Як уточнив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передбачена реалізація близько 230 заходів, більшість з яких вже введено.

"Ініціативи спрямовані на покращення доступу до фінансів, доступу до ринків, вдосконалення регулювання, сприяння модернізації, сталого розвитку галузей і боротьбу з безробіттям", - додав він.

В програмі міститься три розділи:

  • Короткострокові ініціативи у відповідь на COVID-19;
  • Гарантія безпечного функціонування економіки;
  • Підтримка галузей і захист товарів, робіт і/або послуг від імпортної альтернативи.

Відзначимо, на даний момент повна версія програми не готова. Вона буде оприлюднена після доопрацювання найближчими днями.

Нагадаємо, станом на травень кількість офіційних безробітних в Україні перевищила півмільйона осіб, це майже на половину більше, ніж навесні минулого року.

Зазначимо, в Україні діють податкові пільги через карантин - звільнили від податків доплати медикам, допомогу по частковому безробіттю, а також підприємцям дозволили отримувати таку допомогу.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україниекономікакарантин
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