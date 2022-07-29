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Шмигаль ініціював початок відбору кандидатів на посаду керівника НАБУ

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль ініціював запровадження змін в положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля в Telegram.

"Голова САП призначений. Тепер вносимо зміни в положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюра", - написав він.

За словами голови уряду, ці зміни дадуть можливість усім членам комісії брати участь у такому відборі.

"Установче засідання відбулось у вівторок. Тому від імені уряду хочу закликати комісію невідкладно зібратися та якнайшвидше розпочати роботу з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Шмигалю організувати початок конкурсу на керівника НАБУ.

Строк повноважень екс-керівника НАБУ Артема Ситника закінчився ще 17 квітня. Тоді бюро тимчасово очолив його заступник Гізо Углава.

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НАБУ