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Шмигаль цього тижня представить економічний аудит України

Київ, Середа 04 листопада 2020 14:20
Шмигаль цього тижня представить економічний аудит України
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів цього тижня представить економічний аудит України. Презентація відбудеться 6 листопада.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наступного року державні інвестиції та підтримка бізнесу дозволить економіці швидко відновитися.

"Цієї п'ятниці ми представимо економічний аудит країни, а також економічну візію до 2030 року. Це те, чого потребує країна для економічного прориву. У нас амбітна мета і є потенціал для її досягнення", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук назвав аудит України "чеком за вечірку в 30 років".

"Цього тижня будуть представлені результати аудиту держави. Фактично ми будемо мати можливість побачити "чек за вечірку в 30 років незалежності України" і подивитися, в якому стані економічного розвитку ми зараз знаходимося", - зазначив Стефанчук.

Крім того, сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що поки не збирається вводити локдаун. Але при погіршенні ситуації влада вдасться до жорсткіших обмежень.

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Новини України Політика Кабінет Міністрів УкраїниаудитДенис Шмигаль

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