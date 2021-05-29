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Шмигаль: економіка України почала відновлюватися після коронакризи

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Київ, Субота 29 травня 2021 15:29
Шмигаль: економіка України почала відновлюватися після коронакризи Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Економіка України почала відновлюватися після кризи, викликаної пандемією COVID-19. За перші чотири місяці цього року помітне зростання показала промисловість і роздрібна торгівля.

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вже за перші чотири місяці 2021 року фіксуються позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.

Зокрема, зростання промисловості в квітні прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). А за чотири місяці цього року промисловість зросла на 1,5%. Найшвидше зростання спостерігається в хімічній промисловості, а також у виробництві меблів. Машинобудування за 4 місяці зросло на 6,5%.

Крім того, роздрібна торгівля зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. А середня зарплата за квітень 2021 була на 30% вище тієї, яка була за квітень минулого року.

Експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. Основні ринки - Китай (14,2% від усього експорту), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%). За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема, країни Африки і Південної Америки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські підприємства повернулися до прибутковості. Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств України за I квартал 2021 року склав 166,0 млрд гривень. Минулого року був зафіксований негативний фінансовий результат -4,9 млрд грн.

Також повідомлялося, що промислове виробництво в квітні показало зростання на тлі обвалу минулого року.

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