Шмигаль: економіка України почала відновлюватися після коронакризи

Економіка України почала відновлюватися після кризи, викликаної пандемією COVID-19 . За перші чотири місяці цього року помітне зростання показала промисловість і роздрібна торгівля.

За його словами, вже за перші чотири місяці 2021 року фіксуються позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.

Зокрема, зростання промисловості в квітні прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). А за чотири місяці цього року промисловість зросла на 1,5%. Найшвидше зростання спостерігається в хімічній промисловості, а також у виробництві меблів. Машинобудування за 4 місяці зросло на 6,5%.

Крім того, роздрібна торгівля зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. А середня зарплата за квітень 2021 була на 30% вище тієї, яка була за квітень минулого року.

Експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. Основні ринки - Китай (14,2% від усього експорту), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%). За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема, країни Африки і Південної Америки.