Коронакриза обійшлася економіці Німеччини в 300 млрд євро

"Пройдуть роки, перш ніж втрати і структурні перекоси будуть збалансовані", - сказав глава IW Міхаель Хютер.

Для своїх розрахунків економісти порівняли фактичне і прогнозоване зростання з так званим потенційним зростанням. Воно показує, наскільки сильно економіка Німеччини зросла б за останні шість кварталів без пандемії.

З втрат на останні три квартали (з четвертого кварталу 2020 року по другий квартал 2021 року) припадає майже 140 млрд євро. Майже третина втрат доданої вартості пов'язана з відновленням ізоляції в результаті другої хвилі, яка тільки зараз послаблюється через прогрес, досягнутий у вакцинації і знижені захворюваності.

"Рівень вакцинації, нарешті, зростає, це сигнал для економіки, який не можна недооцінювати, проте, ми не повинні піддаватися ілюзії, що криза більше не залишає слідів. Без коронавірусу економіка значно зросла б", - сказав керівник IW Хютер.