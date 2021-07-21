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Шмигаль дав місяць на аудит ДФС через запуск Бюро економічної безпеки

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Київ, Середа 21 липня 2021 13:24
Шмигаль дав місяць на аудит ДФС через запуск Бюро економічної безпеки Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив за місяць провести аудит Державної фіскальної служби. Це необхідно для запуску Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

За його словами, Бюро економічної безпеки має забезпечити нову якість розслідування економічних злочинів, спираючись на якість на аналітичну роботу та аналіз баз даних.

"Конкурс на директора БЕБ вже почався, а робота відомства стартує цієї осені. Воно замінить Державну фіскальну службу, яка буде ліквідована. Щоб весь процес пройшов планомірно і злагоджено, до 25 серпня повинен бути проведений аудит матеріально-технічних ресурсів ДФС", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в травні РБК-Україна писало, що Кабмін створив Бюро економічної безпеки, а також чим займеться нове відомство.

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ДФС аудит Денис Шмигаль
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