Посол назвав головні напрями співробітництва України та США

Діючий посол України в США Володимир Єльченко назвав головні напрями співробітництва України та США. Мова йде про військове та економічне співробітництво.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною" .

Він розповів про військово-технічне співробітництво. У військовому бюджеті США на поточний рік закладено 275 мільйонів доларів на допомогу Україні - на 25 мільйонів більше, ніж торік.

Також йдеться про торговельно-економічне співробітництво та політичну підтримку в питаннях деокупації українських територій і просування в НАТО.

"Звичайно, ми розуміємо, що Україні не варто сприймати як належне позитивне ставлення нової адміністрації США. Це повинна бути дорога з двостороннім рухом", - зазначив Єльченко.