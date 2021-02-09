ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посол назвав головні напрями співробітництва України та США

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 08:33
Посол назвав головні напрями співробітництва України та США Фото: Володимир Єльченко (УНІАН)
Автор: Мілан Лєліч

Діючий посол України в США Володимир Єльченко назвав головні напрями співробітництва України та США. Мова йде про військове та економічне співробітництво.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною".

Він розповів про військово-технічне співробітництво. У військовому бюджеті США на поточний рік закладено 275 мільйонів доларів на допомогу Україні - на 25 мільйонів більше, ніж торік.

Також йдеться про торговельно-економічне співробітництво та політичну підтримку в питаннях деокупації українських територій і просування в НАТО.

"Звичайно, ми розуміємо, що Україні не варто сприймати як належне позитивне ставлення нової адміністрації США. Це повинна бути дорога з двостороннім рухом", - зазначив Єльченко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україна призначить нового посла в Сполучених Штатах Америки. За його словами, це питання вже на фінальному етапі.

Раніше повідомлялося, що дипломатичне представництво в США може очолити Оксана Маркарова. Кандидатуру колишнього міністра фінансів запропонував голова МЗС Кулеба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Наступник Меркель про євроінтеграцію України: маємо підтримати її на складному шляху
Наступник Меркель про євроінтеграцію України: маємо підтримати її на складному шляху
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною