Шмигаль анонсував запуск нової програми пільгових кредитів

Український уряд для підтримки бізнесу через карантин в Україні запускає нову програму пільгових кредитів "Нові гроші". Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кредити за цією програмою будуть видаватися українським заробітчанам, які повернулися до країни і хочуть відкрити малий бізнес.

"Це також буде програма пільгових кредитів, як і говорив президент, зі ставкою до 3%", - додав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що бізнесу запропонують відстрочку сплати тіла кредиту та кредитних канікул по відсоткам. Він уточнив, що програма буде представлена наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України різко знизив облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року. Таким чином, НБУ продовжує пом'якшення монетарної політики, щоб підтримати економічне зростання в країні.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував запуск іпотечних програм в Україні.

"Ми їм (українцям, які повернулися, - ред.) запропонуємо такі (кредитні, - ред.) програми, включаючи до речі, іпотечні програми, на які вони відразу після коронавірусу зможуть відкрити свій бізнес", - заявив Зеленський.