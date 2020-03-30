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В Україну повернулися понад 144 тисяч осіб з початку карантину

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 08:51
В Україну повернулися понад 144 тисяч осіб з початку карантину
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

На карантину закордоном знаходяться 174 українця, 27 проходять лікування від COVID-19

З початку введення карантину в Україні у зв'язку з поширенням коронавіруса в країну повернулися понад 144 тисяч українських громадян. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Крім цього повідомляється, що 174 українця за кордоном перебувають на карантині в таких країнах: Азербайджан (1), Бельгія (1), Бразилія (16), В'єтнам (9), Італія (10), Катар (1), Китай (1), Молдова (1), Нігерія (6), Нідерланди (1), ОАЕ (3), Польща (107), Румунія (5), Росія (1), США (2), Німеччина (7), Чорногорія (1) і Швейцарія (1).

Проходять лікування від коронавіруса 27 громадян України. Серед них 3 в Австрії, 4 в Домініканській Республіці, 1 в Іспанії, 5 в Італії, 2 в Нігерії, 1 в Нідерландах, 2 в ОАЕ, 2 у Польщі, 1 на Сейшельських островах, 1 у США, 4 в Німеччині і 1 в Швейцарії.

Відзначимо, 27 березня Україна закрила кордон на в'їзд для всіх громадян. Президент Володимир Зеленський заявив, що про громадян, які залишилися за кордоном, будуть дбати дипломати. Також Зеленський заявив, що близько 17 тисяч громадян України, яких повернуть з-за кордону, пройдуть обсервацію.

Нагадаємо, напередодні закриття кордону за добу, 27 березня, в Україну повернулися понад 37 тисяч осіб. Всього в цей період на в'їзд і виїзд кордонів перетнули майже 49 тисяч чоловік.

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