В Украину впервые с начала полномасштабной войны прибыл глава МИД Японии

В Украину прибыл глава Министерства иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса. Это его первый визит с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Японии в Украине.

Как писал МИД Японии, во время своего визита в Киев Хаяси и его украинский коллега Дмитрий Кулеба обсудят участие Украины в работе международного сообщества, чтобы "как можно быстрее положить конец российскому вторжению";

В частности отмечалось, что главу МИД Японии сопровождают руководители японских фирм, в том числе Хироши Микитани, основатель и генеральный директор Rakuten Group.

"Мы надеемся, что у этих компаний будет возможность непосредственно выслушать и общаться с потребностями восстановления и реконструкции украинской стороны, что станет началом углубления участия японских компаний в будущей помощи в реконструкции Украины", - отметили в пресс-службе.