Шмыгаль встретился с главой Минобороны Италии. Что обсудили

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с Министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто. Они обсудили сотрудничество в области обороны и евроатлантическую интеграцию Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Ценим поддержку Украины со стороны Италии на пути в НАТО. Украинская армия при поддержке союзников уже внедряет лучшие стандарты Альянса и на практике доказывает преимущество этих стандартов в войне с Россией", - написал Шмыгаль.
Он также рассказал, что поблагодарил Италию за шесть пакетов военно-технической помощи.
"Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Италией как с одним из ключевых союзников в оборонной сфере", – подчеркнул премьер.
Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Рим, где принял участие в конференции по восстановлению Украины.
Италия стала одним из кандидатов на проведение конференции по восстановлению Украины в 2025 году.
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