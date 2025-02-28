Шмыгаль сделал заявление о начислении субсидий

"Сегодня принимаем решение, по которому доначислим субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно поданных данных. Это особенно касается ситуации, когда люди живут в ОСМД, и поставщики услуг подали информацию с задержкой или вообще не подали", - сказал он.

Шмыгаль также заявил, что 1 марта состоится индексация пенсий. "Рост будет на 11,5% для почти 10 млн пенсионеров", - сообщил премьер.

По его словам, завтра также начнется снижение цен на 100 наиболее популярных лекарств. "Кроме того, есть договоренность с украинскими фармацевтическими компаниями о снижении цен еще на 100 медицинских препаратов. Цены уменьшатся от 10 до 50%", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что с 1 марта автоматически продлят выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц. "Те, кто их получает сейчас, будут получать их автоматически следующие шесть месяцев. Речь идет о 1,2 млн ВПЛ", - добавил он.

Также Кабмин урегулирует вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ. "Вносим технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах", - пояснил премьер.

Изменения в порядке назначения субсидий

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Кабмин предоставил возможность получить субсидии гражданам, которые из-за несвоевременного представления сведений поставщиками/исполнителями услуг не получили деньги.

Предусмотрена возможность таким гражданам самостоятельно предоставить сведения в Пенсионный фонд Украины, необходимые для назначения жилищной субсидии (в частности, чеки, квитанции или другие документы, подтверждающие предоставление домохозяйству жилищно-коммунальных услуг и проведения лицом платежей за них).

Предусмотрено, что органы ПФУ могут на основе предоставленных заявителем сведений назначить или пересчитать размер жилищной субсидии на соответствующую услугу, если эта услуга одна из набора жилищно-коммунальных услуг, на основании которых проводился общий расчет размера жилищной субсидии.