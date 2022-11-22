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Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинцам необходимо доверять только официальной информации об эвакуации, которую предоставляют органы власти.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вопрос, к которому я возвращаюсь уже не в первый раз, касается эвакуации. У нас есть государственная компания "Укрэнерго", которая постоянно коммуницирует необходимую четкую информацию. Есть Министерство энергетики. Есть ответственные представители областных военных администраций. Президент, правительство также постоянно информируют о положении дел. Поэтому прошу руководствоваться только официальной информацией”, - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко якобы призвал украинцев выезжать за границу.

"Если есть возможность найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это очень поможет системе", - отмечал он.

Позже в ДТЭК опровергли такую трактовку слов Тимченко и заявили, что необходимости в выезде украинцев из страны нет.

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Премьер-министрэвакуацияДенис Шмыгаль