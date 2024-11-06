Зеленский не подпишет "закон о дровах"
Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет так называемый "закон о дровах". Однако и ветировать этот закон президент тоже не может, поскольку уже прошло время для этого
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Офисе президента
Что предполагает "закон о дровах"
Верховная Рада поддержала законопроект №9665, направленный на борьбу с незаконной вырубкой и продажей леса. Теперь за хранение, перевозку и сбыт древесины без документов о ее происхождении будут грозить большие штрафы и тюремные сроки.
Согласно новому закону, хранение дров без документов, если их стоимость меньше 30 тысяч гривен, будет наказано штрафом от 34 тысяч гривен. За древесину стоимостью более 30 тысяч гривен предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
В случае перевозки или сбыта древесины без документов или с поддельными документами в значительном размере (свыше 340 грн), нарушителям грозит штраф от 34 до 51 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до 3 лет. За значительные объемы и повторные нарушения штрафы могут составлять от 170 до 340 тысяч гривен или заключения сроком от 5 до 7 лет.
Закон также предусматривает штрафы за нарушения на участках, где установлены ограничения, для сенокосения, выпаса скота, заготовки тростника и сбора дикорастущих плодов. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 85 до 850 гривен, а для должностных лиц – от 1700 до 5100 гривен.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что сейчас в Украине действует строгая ответственность за незаконную вырубку деревьев или кустарников. Согласно статье 246 Уголовного кодекса, за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен, или арест до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы до 3 лет. За повторные действия или действия, совершенные группой лиц по сговору, грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет.
В случае уничтожения деревьев в природно-заповедных зонах штраф растет до 34 тысяч гривен, а за тяжелые последствия нарушителям грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.
Также мы писали, что законопроект об учете дров, по словам одного из его авторов, народного депутата Максима Павлюка, направлен на борьбу с нелегальной вырубкой лесов и не затрагивает население. По заверению депутата, закон не распространяется на дрова для собственного пользования, если объем не превышает 30 кубометров сосновых или 15 кубометров дубовых дров. Ответственность наступает только за хранение или перевозку древесины без документов, если ее стоимость превышает 30 тысяч гривен, что равняется большим объемам для промышленного использования. Закон не будет иметь обратной силы и не будет касаться дров, заготовленных для его принятия.
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